МЧС предупредило о сильной жаре в Москве с 7 по 10 июня

Ожидается, что воздух в городе прогреется до 30−31 градусов. В связи с этим горожан попросили быть осторожнее. В частности, их призвали избегать перегревов на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.
Кроме того, москвичам и жителям столицы напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Помимо этого, ведомство порекомендовало исключить обращение с открытым огнем.
«Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве
В свою очередь, пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства попросила в такую погоду избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход за домашними питомцами.
На фоне жары в Москве в период с 09:00 8 июня до 21:00 9 июня объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели также усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.
В столице работают 26 поисково-спасательных станций. 14 из них расположены на Москве-реке, две — на Химкинском водохранилище, еще 10 — на внутренних водоемах. Под постоянным наблюдением находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и столичные пруды.