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МЧС предупредило о сильной жаре в Москве с 7 по 10 июня

Сильная жара прогнозируется в период с 7 по 10 июня в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 65% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что воздух в городе прогреется до 30−31 градусов. В связи с этим горожан попросили быть осторожнее. В частности, их призвали избегать перегревов на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.

Кроме того, москвичам и жителям столицы напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Помимо этого, ведомство порекомендовало исключить обращение с открытым огнем.

«Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637−31−01», — сказано в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства попросила в такую погоду избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход за домашними питомцами.

На фоне жары в Москве в период с 09:00 8 июня до 21:00 9 июня объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели также усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

В столице работают 26 поисково-спасательных станций. 14 из них расположены на Москве-реке, две — на Химкинском водохранилище, еще 10 — на внутренних водоемах. Под постоянным наблюдением находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и столичные пруды.

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