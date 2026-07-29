Над Турцией повисла дымовая завеса: видео лесных пожаров

Очаги фиксируются и в других регионах: Ялове, Кютахье, Чанаккале, Балыкесире. Нередко огонь переходит с полей на лесные массивы и оливковые рощи. Причины большинства возгораний пока не установлены. По ряду случаев ведется расследование. Власти координируют усилия служб, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль.