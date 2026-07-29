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Над Турцией повисла дымовая завеса: видео лесных пожаров

Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, угрожая жилым районам. Спасатели эвакуируют местных жителей и пациентов больниц.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Турции в среду, 29 июля, сразу в нескольких провинциях: Анталье, Мугле, Ялове, Кютахье, Чанаккале и Балыкесире — разбушевались лесные пожары. Как сообщили в издании Anadolu, спасатели ведут борьбу с огнем одновременно с воздуха и земли, но сильный ветер заметно осложняет ситуацию. Пламя стремительно распространяется и угрожает новым территориям.

Особенно напряженная обстановка сложилась в Анталье.

В районе Каш уже вторые сутки пытаются локализовать пожар в сложном горном рельефе района Узумлю. Крутые и скалистые склоны серьезно затрудняют работу наземных бригад. К тушению привлечены десятки единиц техники и более 150 специалистов. К ним присоединились авиационные группы.

В Кумлудже за короткое время возникло сразу несколько очагов. Часть удалось взять под контроль, но в районе Языр борьба с огнем продолжается, а из‑за риска распространения пламени проводится эвакуация местных жителей.

В Мугле серьезный пожар охватил район Сейдикемер: начавшись на сельхозугодьях, огонь из‑за ветра перекинулся на лес. Для сдерживания стихии мобилизованы значительные силы: самолеты, вертолеты, пожарные машины, спецтехника и сотни спасателей. В целях безопасности эвакуированы десятки жителей и пациенты больницы. Из‑за густого дыма перекрыта автомагистраль Фетхие — Анталья. При этом в соседнем Фетхие пожар уже потушен — он повредил около гектара леса.

Очаги фиксируются и в других регионах: Ялове, Кютахье, Чанаккале, Балыкесире. Нередко огонь переходит с полей на лесные массивы и оливковые рощи. Причины большинства возгораний пока не установлены. По ряду случаев ведется расследование. Власти координируют усилия служб, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль.