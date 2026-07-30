В Ханты-Мансийске побит 38-летний температурный рекорд

Зафиксированная температура стала абсолютным рекордом для этой даты за всю историю наблюдений в Ханты-Мансийске — более 100 лет. По данным синоптиков, жара в Ханты-Мансийске продержится еще минимум до ближайших выходных. При этом ожидается, что в первых числах августа в город придут дожди, а температура воздуха понизится до примерно плюс 22−25 градусов.