Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Ханты-Мансийске побит 38-летний температурный рекорд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июля. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали температурный рекорд в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Воздух 29 июля впервые прогрелся до почти плюс 35 градусов, что на 2,7 градуса выше прошлого рекорда 38-летней давности для этой даты, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 69% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: ТАСС/Шарифулин Валерий

«В Ханты-Мансийске 29 июля максимальная температура воздуха составила плюс 34,9 градуса, что на 2,7 градуса выше предыдущего абсолютного максимума — 32,2 градуса — зарегистрированного 29 июля 1988 года», — сказала собеседница агентства.

Зафиксированная температура стала абсолютным рекордом для этой даты за всю историю наблюдений в Ханты-Мансийске — более 100 лет. По данным синоптиков, жара в Ханты-Мансийске продержится еще минимум до ближайших выходных. При этом ожидается, что в первых числах августа в город придут дожди, а температура воздуха понизится до примерно плюс 22−25 градусов.