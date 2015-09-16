Ученые обнаружили «кладбище» древних жертв астероида

Около 66 млн лет назад астероид диаметром около 10 км столкнулся с Землей, спровоцировав некое подобие ядерной зимы. В результате катастрофы на планете вымерли 75% видов растений и животных. Свидетельство этого столкновения находится в Мексике на полуострове Юкатан. Здесь сохранился древний ударный кратер диаметром около 180 км, известный как Чиксулуб.

Теперь палеонтологам из Университета Канзаса удалось обнаружить новые следы этого катаклизма — целое «кладбище» окаменелостей древних животных. Все они погибли вскоре после падения астероида.

Находка была сделана на участке Танис в геологической формации Хелл-Крик в Северной Дакоте. Она представляет собой сотни окаменелых пресноводных рыб, наземных позвоночных, деревьев, морских аммонитов и других существ.

Это открытие показывает, как метеорит спровоцировал разрушения на большом расстоянии от непосредственного места падения, говорит палеонтолог Роберт ДеПальма.

Как известно, падение огромного метеорита вызвало серию цунами высотой до 100 метров, которые ушли далеко вглубь материков. От удара произошел обратный выброс пород в ближний космос. Они приземлялись за тысячи километров от места удара. Ударная волна высокой температуры и раскаленные кусочки камней, падающие с неба, вызвали лесные пожары по всему миру.

В атмосферу поднялась сажа и угарный газ, в результате чего Земля несколько лет была закрыта от Солнца пылевым облаком. Температура на континентах упала на 28 градусов Цельсия, замедлился фотосинтез. Началось вымирание растений и животных.

Чтобы добраться с Юкатана до Северной Дакоты, цунами потребовалось бы около 17 часов. Но сейсмическая волна из-за удара добралась до этого места за 20−30 минут. Исследование окаменелостей показало, что животные погибли не мгновенно. Например, у пресноводных рыб в жабрах обнаружены следы выброса пород в атмосферу — частички, которые те успели проглотить вместе с водой.

В целом, говорит соавтор исследования Дэвид Бернхэм, это было похоже на лавину, которая «зацементировала» животных, не повредив их.

Исследование палеонтологов будет опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Анна Лысенко