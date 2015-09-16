Ученые нашли странную галактику без темной материи

Астрономы подтвердили, что в космосе существуют галактики почти без темной материи.

Год назад учеными была обнаружена очень странная галактика NGC 1052-DF2 в созвездии Кита на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли. Исследователи предположили, что она почти не содержит или вовсе не содержит темной материи.

Новость озадачила ученых во всем мире. Считается, что темная материя составляет 85% от массы Вселенной. Если бы отсутствие темной материи подтвердилось, это бы привело к изменениям в теории формирования и эволюции галактик. Ведь считается, что для образования галактики наличие темной материи необходимо.

Теперь астрономам удалось обнаружить еще одну галактику такого типа, которая получила название DF4. Данные о находке опубликованы в свежем выпуске Astrophysical Journal Letters.

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«Никто не знал, что такие галактики существуют, и самая лучшая в мире вещь для студента-астронома — обнаружить объект, будь то планета, звезда или галактика, о котором никто не знал или даже не думал», — говорит Шани Даниэли, аспирант Йельского университета и ведущий автор исследования.

Странная галактика DF2 — это представитель нового класса галактик, называемых ультрадиффузными. У них крайне низкая светимость. Хотя эти галактики могут достигать размеров Млечного Пути, они содержат в сотни, а то и тысячи раз меньше звезд. Это делает их очень сложными для наблюдения объектами.

DF2 входит в большую группу галактик, в которой доминирует массивная эллиптическая галактика NGC 1052. На изображениях DF2 выглядит как слабо светящееся пятно. При более детальном изучении с использованием усовершенствованной камеры Хаббла исследователи определили, что DF2 по размеру конкурирует с Млечным Путем, но содержит примерно в 200 раз меньше звезд.

Ученые обнаружили внутри DF2 10 шаровых скоплений старых звезд. Они движутся в три раза медленнее, чем ожидалось. Это говорит о том, что DF2 содержит минимальное количество темной материи или не содержит ее вовсе. В противном случае скорость вращения звезд была бы намного выше.

Находка увеличивает шансы найти новые галактики без темной материи. Кроме того, показав, что некоторые галактики не содержат темной материи, команда неожиданно предоставила убедительные доказательства существования темной материи как таковой. Ведь до сих пор ее наличие было доказано лишь косвенно.

Анна Лысенко