Жители Флориды увидели в небе голубой «шар» (видео)

Жители Флориды стали свидетелями падения крупного метеорита.
На видео, которыми очевидцы массово делятся в соцсетях, виден стремительно пролетающий огненный шар, светящийся
Полет метеора зафиксировали не только видеорегистраторы, но и космический спутник. Специалисты Национальной метеорологический службы успокоили озадаченных очевидцев.
«Метеоры довольно часто попадают в атмосферу Земли, но нам не всегда удается их увидеть, — сказала метеоролог Хейли Бринк в комментарии CNN. — В настоящее время у нас так много спутников в космосе и камер на земле, что эти события стали замечать чаще».
По данным метеорологов, метеор упал в округе Перри примерно в 88 милях к
Анна Лысенко
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