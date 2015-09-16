Жители Флориды увидели в небе голубой «шар» (видео)

«Метеоры довольно часто попадают в атмосферу Земли, но нам не всегда удается их увидеть, — сказала метеоролог Хейли Бринк в комментарии CNN. — В настоящее время у нас так много спутников в космосе и камер на земле, что эти события стали замечать чаще».