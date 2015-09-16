Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
18:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Флориды увидели в небе голубой «шар» (видео)

Его полет зафиксировали спутник и видеорегистраторы.

Жители Флориды стали свидетелями падения крупного метеорита.

На видео, которыми очевидцы массово делятся в соцсетях, виден стремительно пролетающий огненный шар, светящийся бело-голубым светом.

Полет метеора зафиксировали не только видеорегистраторы, но и космический спутник. Специалисты Национальной метеорологический службы успокоили озадаченных очевидцев.

«Метеоры довольно часто попадают в атмосферу Земли, но нам не всегда удается их увидеть, — сказала метеоролог Хейли Бринк в комментарии CNN. — В настоящее время у нас так много спутников в космосе и камер на земле, что эти события стали замечать чаще».

По данным метеорологов, метеор упал в округе Перри примерно в 88 милях к юго-востоку от Таллахасси. Они не исключают, что на земле могут остаться осколки от упавшего небесного камня.

Анна Лысенко

Читайте также