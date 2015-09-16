Как выглядит самое высокое дерево в мире

Самое высокое в мире дерево принадлежит к виду Shorea faguetiana и растет в тропическом лесу на Борнео в Малайзии.

В высоту оно достигает 100,8 метров — это больше, чем пять дорожек для боулинга, сложенных вместе. Ученые прозвали дерево Менара, что по-малайски означает «башня».

Исследователи создали 3D-модель дерева, чтобы его смогли увидеть все желающие. Менару сканировали лазером для создания трехмерных изображений с высоким разрешением, а также делали снимки сверху с помощью дрона. Местный альпинист, Ундинг Джами, измерил точную высоту дерева рулеткой.

Без учета корней вес Менары составляет 81,5 тысяч кг. При этом только 5% массы приходится на его крону шириной 40 м.

Дерево может повредить сильный ветер. До сих пор Менару спасало то, что она растет в защищенном месте в долине.

Изучая Менару, ученые надеются понять, как деревья становятся такими высокими и какие факторы могут им в этом помешать.

Предыдущий рекордсмен — эвкалиптовое дерево (Eucalyptus regnans) в Тасмании высотой 99,6 м.

Анна Лысенко