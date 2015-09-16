Как выглядит самое высокое дерево в мире

The World's Tallest Tropical Tree Is Longer Than a Football Field https://t.co/L5eynZMQ0O pic.twitter.com/OfLuKtYxBS— Live Science (@LiveScience) 6 апреля 2019 г.
Самое высокое в мире дерево принадлежит к виду Shorea faguetiana и растет в тропическом лесу на Борнео в Малайзии.
В высоту оно достигает 100,8 метров — это больше, чем пять дорожек для боулинга, сложенных вместе. Ученые прозвали дерево Менара, что
Исследователи создали 3D-модель дерева, чтобы его смогли увидеть все желающие. Менару сканировали лазером для создания трехмерных изображений с высоким разрешением, а также делали снимки сверху с помощью дрона. Местный альпинист, Ундинг Джами, измерил точную высоту дерева рулеткой.
Без учета корней вес Менары составляет 81,5 тысяч кг. При этом только 5% массы приходится на его крону шириной 40 м.
Дерево может повредить сильный ветер. До сих пор Менару спасало то, что она растет в защищенном месте в долине.
Изучая Менару, ученые надеются понять, как деревья становятся такими высокими и какие факторы могут им в этом помешать.
Предыдущий рекордсмен — эвкалиптовое дерево (Eucalyptus regnans) в Тасмании высотой 99,6 м.
Анна Лысенко
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