Бразильский фотограф вместе с женой вырастил огромный лес

Известный бразильский фотограф-натуралист Себастьян Салгаду и его жена Лелия в 1990-м году выкупили ранчо неподалеку от города Айморес в штате Минас-Жерайс, раньше принадлежавшее их семье.

Осмотрев участок, они пришли в ужас: только 0,5% земли было покрыто деревьями, а все остальное — вырублено и заброшено. Тогда супруги решили вернуть этой территории ее первоначальный вид и восстановить некогда росший тут тропический лес.

В 1998 году Себастьян и Лелия нашли единомышленников, собрали денежные средства и основали Instituto Terra («Институт земли»). В этом же году бывшее ранчо получило статус национального заповедника, и в 1999 году начались первые посадки деревьев на этой территории.

За 20 лет кропотливой и упорной работы Салгаду и его единомышленникам удалось высадить более 3 миллионов деревьев 290 видов. Благодаря этому множество животных и птиц вернулись в эти края.

Екатерина Гура