Как выглядят 5 необычных мест, куда едут любоваться цветами (фото)

Фестиваль роз, Марокко

В Долине роз, примерно в шести часах езды к югу от Марракеша, в конце весны можно наблюдать, как собирают бутоны роз для изготовления эфирного масла и розовой воды.

В мае в городе Келаат-Мгуна, расположенном в долине, проходит известный Фестиваль роз. Сюда приезжают тысячи туристов со всего мира.

Капская область, Южная Африка

Это очень своеобразная экосистема, которая поражает разнообразием растений-эндемиков. Здесь можно увидеть очень причудливые цветы. 30% растений региона на растет больше нигде на планете.

Здесь много низкорослых деревьев и вечнозеленых кустарников. Туристы также любуются амариллисами, ирисами, пеларгониумом, суккулентами и серебряным деревом.

Фурано, Япония

Многие знают о лавандовых полях Франции, но не все слышали, что в Японии тоже есть свой маленький Прованс. Мягкое лето в префектуре Хоккайдо делает регион одним из лучших мест в Азии для выращивания лаванды.

Любоваться лавандой сюда приезжают в июле. В окрестностях города Фурано также занимаются виноделием и овощеводством.

Медельин, Колумбия

Ежегодно в августе в этом крупном колумбийском городе проходит уникальный фестиваль цветов Desfile de Silleteros. По главным улицам города идет процессия умельцев, которые несут на голове или спине силлеты ­— деревянные платформы, на которых из цветов созданы восхитительные узоры или рисунки.

Традиция парада восходит к 1957 году, когда местные власти пригласили мастеров-силлетеро из деревни Санта-Елена показать свои творения на городском празднике. Силлеты в регионе создавали с древних времен. В таких «поддонах» местное население переносило детей и грузы.

Чиангмай, Таиланд

В крупнейшем городе на севере Таиланда в феврале проходит необычный цветочный фестиваль. Движение в центре города перекрывают, продавцы цветов устанавливают вдоль тротуаров свои палатки с хризантемами, дамасской розой, бархатцами и амарантами. Но больше всего здесь орхидей.

Самая торжественная часть фестиваля — парад и конкурс красоты. Женщины несут традиционные большие корзины с цветами. Девушки в национальных костюмах, с орхидеями в волосах, проходят по улицам, вызывая бурю аплодисментов.

Анна Лысенко