Как выглядят 5 необычных мест, куда едут любоваться цветами (фото)

Фестиваль роз, Марокко
В Долине роз, примерно в шести часах езды к югу от Марракеша, в конце весны можно наблюдать, как собирают бутоны роз для изготовления эфирного масла и розовой воды.
В мае в городе
Капская область, Южная Африка
Это очень своеобразная экосистема, которая поражает разнообразием
Здесь много низкорослых деревьев и вечнозеленых кустарников. Туристы также любуются амариллисами, ирисами, пеларгониумом, суккулентами и серебряным деревом.
Фурано, Япония
Многие знают о лавандовых полях Франции, но не все слышали, что в Японии тоже есть свой маленький Прованс. Мягкое лето в префектуре Хоккайдо делает регион одним из лучших мест в Азии для выращивания лаванды.
Любоваться лавандой сюда приезжают в июле. В окрестностях города Фурано также занимаются виноделием и овощеводством.
Медельин, Колумбия
Ежегодно в августе в этом крупном колумбийском городе проходит уникальный фестиваль цветов Desfile de Silleteros. По главным улицам города идет процессия умельцев, которые несут на голове или спине силлеты — деревянные платформы, на которых из цветов созданы восхитительные узоры или рисунки.
Традиция парада восходит к 1957 году, когда местные власти пригласили
Чиангмай, Таиланд
В крупнейшем городе на севере Таиланда в феврале проходит необычный цветочный фестиваль. Движение в центре города перекрывают, продавцы цветов устанавливают вдоль тротуаров свои палатки с хризантемами, дамасской розой, бархатцами и амарантами. Но больше всего здесь орхидей.
Самая торжественная часть фестиваля — парад и конкурс красоты. Женщины несут традиционные большие корзины с цветами. Девушки в национальных костюмах, с орхидеями в волосах, проходят по улицам, вызывая бурю аплодисментов.
Анна Лысенко
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