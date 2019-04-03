Китайцы превратили поля в красочную мозаику (фото)

100 shades of spring! Farmers in Yuxi, SW China's Yunnan Province, have turned the fields into a giant palette pic.twitter.com/859eO8ojBb— Xinhua Culture&Travel (@XinhuaTravel) 8 апреля 2019 г.
Фермеры из Юйси в китайской провинции Юньнань превратили свои поля в гигантскую разноцветную мозаику.
Красочные аэроснимки обнародовало информагентство Синьхуа.
Весной Китай превращается в настоящую цветочную страну. Многие территории становятся
В выходные в стране завершился трехдневный праздник Цинмин, во время которого китайцы выезжают на природу, чтобы насладиться приходом весны, и посещают могилы предков. К этому празднику в Китае высадили многочисленные причудливые клумбы.
Анна Лысенко
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