Китайцы превратили поля в красочную мозаику (фото)

Фермеры из Юйси в китайской провинции Юньнань превратили свои поля в гигантскую разноцветную мозаику.

Весной Китай превращается в настоящую цветочную страну. Многие территории становятся ярко-желтыми ­- китайские фермеры выращивают много рапса. Китай считается одним из мировых лидеров по объемам выращивания этой культуры.

В выходные в стране завершился трехдневный праздник Цинмин, во время которого китайцы выезжают на природу, чтобы насладиться приходом весны, и посещают могилы предков. К этому празднику в Китае высадили многочисленные причудливые клумбы.