Народные приметы на 25 апреля: весна окончательно вступает в свои права

25 апреля православные христиане почитают память святого Василия Исповедника. В народе этот день также называют днем Василия-парильщика, так как считается, что именно в него зима отступает окончательно, и солнце начинает «парить» во всю мощь.

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По приметам, если в этот день идет дождь, то в первые дни мая также будет дождливая погода, а вот теплый и солнечный день обещает урожайный год. Считалось, что если 25 апреля солнце сильно греет, то зима уже отступила окончательно и больше не вернется.

Правда, если утро все-таки было холодным — лето будет засушливым и неурожайным.

В этом году на 25 апреля выпал и Великий четверг (или в простонародье — «чистый»). Считается, что, какая погода будет в «чистый» четверг, такую следует ждать и на Вознесение (праздник, который отмечается на 40-й день Пасхи).

Екатерина Гура