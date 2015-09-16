За год мир потерял 12 миллионов гектаров леса

В 2018 году мир потерял больше 12 млн гектаров леса.

Такие данные получили исследователи Global Forest Watch, используя спутниковые снимки. Из этих 12 миллионов га около 356 тысяч были девственными лесами, не изменёнными человеческой деятельностью и природными стихийными бедствиями.

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Крупнейшие потери пришлись на Южную Америку, в частности Бразилию и Колумбию. Основные причины — разведение скота, добыча полезных ископаемых и выращивание сои. Власти Бразилии пообещали открыть Амазонку для промышленности и недавно сократили финансирование экологических и научных исследовательских групп. В Колумбии тоже наблюдаются масштабные вырубки лесов.

По подсчетам Global Forest Watch и аналитиков из Университета Мэриленда, крупнейшие потери лесов пришлись на 2016 и 2017 годы за счет лесных пожаров. Но если исключить стихийные бедствия, потери леса в 2018 году из-за человеческой деятельности выросли на 13%.

С 2001 года больше всего лесов потеряли Бразилия, Индонезия, Колумбия, Перу и Боливия.

Леса — важный инструмент борьбы с изменением климата. Большие лесные массивы, такие как тропические леса Амазонки, поглощают огромное количество углекислого газа из атмосферы.

Анна Лысенко