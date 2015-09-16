Видеорегистратор снял удар молнии в самолет на Аляске (видео)

Кори Кроу из города Анкоридж на Аляске возвращался домой с рыбалки, когда увидел, как молния попала в низко пролетающий самолет.

Видеорегистратор в машине рыбака записал инцидент.

Удары молний по самолетам — не редкость. Scientific American сообщает, что примерно раз в год молнию «схватывает» каждый коммерческий самолет в США. Ущерб при этом минимальный. Чаще всего удары происходят, когда самолет набирает высоту или снижается.

В США связанная с ударом молнии авиакатастрофа в последний раз произошла в 1967 году, когда взорвался топливный бак. После этого конструкцию лайнеров изменили так, что молния не может проникнуть за обшивку.

Анна Лысенко