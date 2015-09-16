Жителей Висконсина напугали апокалиптические облака (фото)

Жители города Мэдисон в американском штате Висконсин стали свидетелями природного феномена под названием шельфовые облака.

Это довольно пугающее зрелище представляет собой несколько слоев облаков, имеющих дугообразную форму и различающихся по цвету.

Шельфовые облака являются предвестниками сильного шторма или грозы и приходят перед ними. Они образуются в нижнем слое атмосферы, под так называем «родительским» грозовым облаком и формируются одновременно с порывистым фронтом.

Несмотря на то, что выглядят такие облака жутко и иногда приносят с собой торнадо, на этот раз все обошлось.

Екатерина Гура