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17:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жителей Висконсина напугали апокалиптические облака (фото)

От этого зрелища становится не по себе.

Жители города Мэдисон в американском штате Висконсин стали свидетелями природного феномена под названием шельфовые облака.

Это довольно пугающее зрелище представляет собой несколько слоев облаков, имеющих дугообразную форму и различающихся по цвету.

Шельфовые облака являются предвестниками сильного шторма или грозы и приходят перед ними. Они образуются в нижнем слое атмосферы, под так называем «родительским» грозовым облаком и формируются одновременно с порывистым фронтом.

Несмотря на то, что выглядят такие облака жутко и иногда приносят с собой торнадо, на этот раз все обошлось.

Екатерина Гура

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