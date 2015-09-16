Жители Мадагаскара защищают лес от местных властей

Лес Вохибола, который находится на восточном побережье Мадагаскара на берегах канала Пангалан, сейчас является единственным нетронутым лесом острова. Здесь можно найти уникальные и редкие виды флоры и фауны, а экотуризм тут — один из главных видов туристической отрасли.

Однако этот удивительный лес находится под угрозой. На острове десятилетиями ведут незаконную вырубку деревьев и выжигают территории под сельскохозяйственные угодья.

По словам активистов, площадь леса Вохибола около двух тысяч гектаров, 500 из которых уже уничтожены. Жители острова, чей доход напрямую зависит от экотуризма, винят во всем местные власти и коррупцию. Они уже подали несколько исков в международные инстанции в надежде защитить лес.

Кроме того, люди сами патрулируют лес, объединяясь в группы и следя за тем, чтобы на территории не велось никакой незаконной деятельности.