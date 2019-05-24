Погодные приметы на 24 мая: определяем, каким будет лето
Все зависит от погоды в этот день.
Все зависит от погоды в этот день.
24 мая христане вспоминают священномученика Мокия Амфипольского, а в народе этот день называют Мокий Мокрый. Согласно народным поверьям, какая погода стоит на улице — таким и будет лето.
Если утром в этот день по земле стелется туман, то это предвещает плохую погоду. Если 24 мая идет дождь, то дождь будет идти еще 40 дней. А вот если на Мокия день сухой и жаркий, то и лето будет жарким и засушливым.
Кстати, погоду на ближайшие месяцы наши предки определяли и еще одним способом. Хозяйки вывешивали во дворе дома тряпку: если к вечеру она становилась влажной — лето будет дождливым, если оставалась сухой, то и лето ждали засушливым.
Екатерина Гура
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