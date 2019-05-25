Целая улица в Ливерпуле покрылась паутиной (видео)
Все дело в моли.
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Все дело в моли.
Жители района Нетерли в Ливерпуле утром не узнали одну из улиц. В конце мая она превратилась в декорации к Хеллоуину — все кусты и деревья были оплетены паутиной.
Виновница необычного явления — моль горностаевая. Это небольшие светлые бабочки, которые создают на ветках паутинные гнезда.
Горностаевые моли вредят плодовым и лесопарковым культурам. Множество гусениц, которые развиваются в паутине, съедают все листья на растениях.
Анна Лысенко
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