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17:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Учитель музыки сфотографировал айсберги с «лицами» (фото)

Он охотится на ледяные «скалы» каждую весну.

Каждую весну в канадском заливе Бонависта наблюдают «шествие» айсбергов. Они медленно дрейфуют мимо острова Ньюфаундленд с севера.

«Аллея айсбергов» собирает сотни туристов и фотографов, но местные жители их едва замечают. Все, кроме 45-летнего учителя музыки и фотографа-любителя Марка Грея.

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Для Грея красота айсбергов связана с их мимолетностью. «Они могут приплыть ночью, а утром все — нет их, ушли», — говорит фотограф. Передвижения айсбергов связаны с течениями и направлением ветра. Это довольно непредсказуемо, объясняет Грей, потому что ветер в этой местности может поменяться несколько раз за ночь.

Несмотря на суровую погоду Северной Атлантики, Грей пользуется любой возможностью, чтобы сфотографировать айсберги. У него особый талант: находить в их очертаниях лица людей, животных и сказочных чудищ.

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Анна Лысенко

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