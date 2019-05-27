Реки Земли оказались отравлены антибиотиками
Их концентрация намного превышает допустимый уровень.
Их концентрация намного превышает допустимый уровень.
Концентрация антибиотиков в некоторых реках мира превышает «безопасный» уровень в 300 раз.
Такие данные получила международная группа исследователей, возглавляемая специалистами из Йоркского университета.
Ученые искали следы 14 самых часто используемых антибиотиков, таких как метронидазол или триметоприм, в реках 72 стран Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки.
Антибиотики были обнаружены на 65% обследованных участков. Их концентрация часто превышает установленный «безопасный» уровень.
Самыми внушительными оказались концентрации метронидазола, который используется для лечения бактериальных инфекций, включая инфекции кожи и рта. Например, в одном месте в Бангладеш его количество в 300 раз превышает «безопасный» уровень.
Наиболее распространенным антибиотиком был триметоприм, который используется для лечения инфекций мочевыводящих путей. Он обнаружен на 307 из 711 исследованных участков.
Чаще всего «безопасный» порог превышал ципрофлоксацин, который используется для лечения ряда бактериальных инфекций. Его концентрации зашкаливали в 51 месте.
По словам исследователей, «безопасные» уровни чаще всего превышаются в Азии и Африке, но реки в Европе, Северной и Южной Америке также вызывают опасения.
Исследование показало, что участки высокого риска обычно примыкают к системам очистки сточных вод, свалкам или сточным водам в районах политической нестабильности, включая израильскую и палестинскую границу.
Анна Лысенко
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