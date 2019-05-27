Британец, плывший на райский остров, попал на свалку
Природе уникального архипелага архипелаг
Природе уникального архипелага архипелаг
65-летний Дункан Муррелл из Великобритании отправился в месячное путешествие по островам
Это полторы тысячи небольших островов, рифов и отмелей, окружающих четыре основных острова Мисоол, Салавати, Батанта, Вайгео и небольшой остров Кофиау.
Фотограф и защитник природы вечером прибыл в небольшую рыбацкую деревушку Маньяфун на острове Батанг Пеле. 100-метровый пляж поражал белоснежным песком и кристально чистой водой. Но проснувшись утром, Мурелл обнаружил, что пляж покрыт толстым слоем пластикового мусора. Его за ночь пригнало ветром и течением из городов Вьетнама, Филиппин и других близлежащих стран.
Местные жители отправились на пляж с тачками и стали собирать весь этот хлам. Такая картина повторялась после каждой ветреной ночи.
Не имея возможности сдать мусор на переработку, местные рыбаки сваливают его в местные мангровые леса.
Крошечная деревня находится в центре Кораллового треугольника, в котором самая высокая концентрация разнообразия биологических видов на планете. Это делает архипелаг
Архипелаг долгое время оставался нетронутым
Анна Лысенко
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