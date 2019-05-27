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18:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Британец, плывший на райский остров, попал на свалку

Природе уникального архипелага архипелаг Раджа-Ампат грозит экологическая катастрофа.

65-летний Дункан Муррелл из Великобритании отправился в месячное путешествие по островам Раджа-Ампат в Индонезии.

Это полторы тысячи небольших островов, рифов и отмелей, окружающих четыре основных острова Мисоол, Салавати, Батанта, Вайгео и небольшой остров Кофиау.

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Фотограф и защитник природы вечером прибыл в небольшую рыбацкую деревушку Маньяфун на острове Батанг Пеле. 100-метровый пляж поражал белоснежным песком и кристально чистой водой. Но проснувшись утром, Мурелл обнаружил, что пляж покрыт толстым слоем пластикового мусора. Его за ночь пригнало ветром и течением из городов Вьетнама, Филиппин и других близлежащих стран.

Местные жители отправились на пляж с тачками и стали собирать весь этот хлам. Такая картина повторялась после каждой ветреной ночи.

Не имея возможности сдать мусор на переработку, местные рыбаки сваливают его в местные мангровые леса.

Крошечная деревня находится в центре Кораллового треугольника, в котором самая высокая концентрация разнообразия биологических видов на планете. Это делает архипелаг Раджа-Ампат самой богатой экосистемой коралловых рифов в мире. Здесь обитают шесть из семи видов морских черепах и более 2000 видов рифовых рыб.

Архипелаг долгое время оставался нетронутым из-за удаленного местоположения, но теперь все изменилось, говорит природозащитник. Флоре и фауне региона угрожает мусор из соседних стран.

Анна Лысенко

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