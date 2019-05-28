Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты)
Нервные клетки восстанавливаются даже у пациентов с деменцией
Ксения Собчак в синем костюме в клетку прогулялась по Самарканду
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
Ангельски красивая дочь Моники Белуччи сравнила себя с мамой
Врач попросил мусульманку снять никаб и поплатился
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери
Сталлоне с дочкой, двойник Джексона: закрытие фестиваля в Каннах
Женщина перепутала кашель с опасной болезнью и впала в кому
Как вас обманывают продавцы воды
Как избавиться от постоянного чувства голода: 5 простых советов
Ксения Собчак в синем костюме в клетку прогулялась по Самарканду
Когда ребенок будет спать всю ночь? Отвечает эксперт
В Саратовской области подросток напал на школу и ранил девочку
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
8«Наводить мосты»
18:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США готовятся к рекордным наводнениям

Метеорологи сделали предупреждение.

Средний Запад США готовится к рекордным наводнениям.

Метеорологи сделали новое предупреждение о ливнях спустя всего несколько дней после разрушительных торнадо в Оклахоме и Миссури, жертвами которых стали 13 человек. Масштабы ущерба до сих пор до конца не установлены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предупреждение действует в нескольких районах Вайоминга, Южной Дакоты и Миннесоты. Иллинойс и Небраска также находятся в состоянии повышенной готовности. Два моста через реку Арканзас закрыты. Все подразделения Национальной гвардии находятся в полной готовности.

Более 100 торнадо было зарегистрировано в восьми штатах, включая Техас, Канзас, Небраску, Миссури, Оклахому, Айову, Мэриленд и Иллинойс с прошлого понедельника по четверг.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Торнадо в Индиане
Во время загрузки произошла ошибка.
Небраска
Во время загрузки произошла ошибка.
Огайо

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на российские суды Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев, выяснили СМИ
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фото двухэтажной квартиры в Бутово: на окраинах Москвы тоже неплохо
Дети
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью Фигуристка уже не может скрывать изменившуюся фигуру
Леди
6 жутких приборов для красоты из прошлого Клетки для лица и трубки для волос, уходящие в космос, больше напоминали приборы для пыток, а не для улучшения внешности
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»