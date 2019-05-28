В США готовятся к рекордным наводнениям
Метеорологи сделали предупреждение.
Метеорологи сделали предупреждение.
Средний Запад США готовится к рекордным наводнениям.
Метеорологи сделали новое предупреждение о ливнях спустя всего несколько дней после разрушительных торнадо в Оклахоме и Миссури, жертвами которых стали 13 человек. Масштабы ущерба до сих пор до конца не установлены.
Предупреждение действует в нескольких районах Вайоминга, Южной Дакоты и Миннесоты. Иллинойс и Небраска также находятся в состоянии повышенной готовности. Два моста через реку Арканзас закрыты. Все подразделения Национальной гвардии находятся в полной готовности.
Более 100 торнадо было зарегистрировано в восьми штатах, включая Техас, Канзас, Небраску, Миссури, Оклахому, Айову, Мэриленд и Иллинойс с прошлого понедельника по четверг.
Анна Лысенко
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