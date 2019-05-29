Американский телеканал показал захватывающий сюжет о торнадо (видео)
Это самый впечатляющий прогноз погоды в мире.
Это самый впечатляющий прогноз погоды в мире.
В конце мая сразу несколько штатов США оказались под ударом природной стихии. По Огайо, Индиане, Колорадо, Иллинойсу, Оклахоме пронеслись мощные торнадо, повлекшие за собой гибель людей и сильные разрушения.
В связи с этим американский телеканал о погоде The Weather Channel сделал специальный сюжет, в котором рассказал, как следует себя вести, если вдруг торнадо застал вас в машине на дороге.
Но главная особенность этого сюжета даже не в информации, а в его подаче. Чтобы наглядно продемонстрировать что происходит внутри торнадо, сотрудники The Weather Channel прибегли к впечатляющей компьютерной графике и сделали спецэффекты, которым позавидовал бы Голливуд.
Отметим, что это уже не первый эксперимент со спецэффектами на телеканале. В конце июня на The Weather Channel рассказывали о последствиях смерча, когда стены вдруг «проломило» упавшее дерево. А в сентябре студию «затопило» наводнением.
Екатерина Гура
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