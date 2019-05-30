В Гренландии сфотографировали разноцветный снег
Он тает быстрее, чем ожидалось.
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Он тает быстрее, чем ожидалось.
По мере таяния снега и льда в Гренландии показались нижние пласты, окрашенные в оттенки бурого, терракотового и розового.
Снимком поделилась Геологическая служба Дании и Гренландии. Большая часть загрязнения имеет биологическое происхождение, говорят ученые.
Ранее климатологи заявили, что льды Гренландии тают быстрее, чем прогнозировалось. Если остров потеряет весь свой лед, уровень Мирового океана повысится на 7 метров. Больше всего пострадают прибрежные регионы Японии и Северной Америки. Такие города, как Токио и
Анна Лысенко
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