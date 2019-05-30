В Греции из моря выловили две тонны рыбацких сетей (видео)
Они будут переработаны в экоматериал.
Они будут переработаны в экоматериал.
Группа дайверов из экологической организации Healthy Seas («Здоровые моря») в конце мая очистила от старых рыбацких сетей бухту возле города Стратонион на севере Греции.
За три дня активисты выловили более двух тонн сетей — это в два раза больше, чем во время предыдущей миссии в ноябре прошлого года. Но, как уверяют экологи, теперь бухта полностью очищена от пластиковых снастей, которые могли лежать в морской воде сотни лет не разлагаясь.
Уборка мусора с морского дна возле города Стратонион является крайне важной, так как тут обитает большая колония морских коньков, в том числе и редкие виды, находящиеся на грани исчезновения.
Все выловленные рыбацкие сети будут переработаны в материал Econyl, из которого затем изготовят спортивную одежду.
По данным экологов, в мировой океан ежегодно выбрасывается более 640 тонн старых рыболовных снастей.
Екатерина Гура