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13:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Греции из моря выловили две тонны рыбацких сетей (видео)

Они будут переработаны в экоматериал.

Группа дайверов из экологической организации Healthy Seas («Здоровые моря») в конце мая очистила от старых рыбацких сетей бухту возле города Стратонион на севере Греции.

Во время загрузки произошла ошибка.

За три дня активисты выловили более двух тонн сетей — это в два раза больше, чем во время предыдущей миссии в ноябре прошлого года. Но, как уверяют экологи, теперь бухта полностью очищена от пластиковых снастей, которые могли лежать в морской воде сотни лет не разлагаясь.

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Уборка мусора с морского дна возле города Стратонион является крайне важной, так как тут обитает большая колония морских коньков, в том числе и редкие виды, находящиеся на грани исчезновения.

Все выловленные рыбацкие сети будут переработаны в материал Econyl, из которого затем изготовят спортивную одежду.

По данным экологов, в мировой океан ежегодно выбрасывается более 640 тонн старых рыболовных снастей.

Екатерина Гура

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