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10:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп сфотографировал звездное «семейство»

Это три поколения звездных скоплений, убегающая звезда и массивная звезда в темном облаке.

Источник: NASA/JPL-Caltech

Космический телескоп «Спитцер» сфотографировал впечатляющую звездную панораму, на которой видны несколько звездных скоплений.

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Они «рождены» из одинаковых плотных концентраций газа и пыли, при этом некоторые скопления старше других. Это превращает снимок в своеобразный «семейный портрет», говорят астрономы.

Слева на снимке видна область Цефей C. Это особенно плотная концентрация газа и пыли в созвездии Цефей, в которой происходит формирование молодых звезд (красные и оранжевые точки). Это самое младшее «поколение».

В верхнем правом углу снимка — звездное скопление Цефей B, которому от 4 до 5 миллионов лет. Оно намного старше, чем Цефей C. Это «бабушки и дедушки» на этом звездном портрете.

Справа внизу видна молодая туманность, вверху над ней — крупное звездное скопление, светящееся белым и красным. Они представляют «среднее поколение».

Во время загрузки произошла ошибка.

Звездные скопления разного возраста — не единственное, что представляет интерес на снимке. В левой части изображения видна массивная звезда V374 Ceph. Изучающие ее астрономы предположили, что она окружена темным пыльным диском.

В правой части снимка можно заметить голубую убегающую звезду, которая двигается в пространстве с крайне высокой скоростью.

Анна Лысенко

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