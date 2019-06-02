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15:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Индию пришла аномальная жара

Население страдает от нехватки воды.

Источник: AP 2019

На севере Индии температура превысила 50 градусов по Цельсию.

По данным департамента погоды, в субботу в пустынном городе Чуру, штат Раджастхан, температура воздуха составила 50,6 градусов. Весь Раджастхан страдает от температуры выше 47 градусов.

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Температурный рекорд пока не побит — в 2016 году в городе Фалоди был зафиксирован 51 градус.

По данным метеорологов, сильная жара в штатах Раджастхан, Махараштра, Мадхья-Прадеш, Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш продержится около недели. Ежегодный муссон, который обычно приносит дожди в Южную Азию, достигнет юга Индии только 6 июня. Осадков в этом году ожидается меньше обычного.

Местным жителям советуют не выходить на улицу в самые жаркие часы. Были зарегистрированы несколько смертей от теплового удара. Ряд городов объявил о нехватке воды, потому что озера и реки начинают пересыхать.

Эксперты из Индийского технологического института города Гандхинагар предупредили, что в этом году более 40% населения Индии будет страдать от засухи.

Анна Лысенко

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