В Индию пришла аномальная жара
Население страдает от нехватки воды.
Население страдает от нехватки воды.
На севере Индии температура превысила 50 градусов по Цельсию.
По данным департамента погоды, в субботу в пустынном городе Чуру, штат Раджастхан, температура воздуха составила 50,6 градусов. Весь Раджастхан страдает от температуры выше 47 градусов.
Температурный рекорд пока не побит — в 2016 году в городе Фалоди был зафиксирован 51 градус.
По данным метеорологов, сильная жара в штатах Раджастхан, Махараштра,
Местным жителям советуют не выходить на улицу в самые жаркие часы. Были зарегистрированы несколько смертей от теплового удара. Ряд городов объявил о нехватке воды, потому что озера и реки начинают пересыхать.
Эксперты из Индийского технологического института города Гандхинагар предупредили, что в этом году более 40% населения Индии будет страдать от засухи.
Анна Лысенко
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