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18:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые разгадали загадку экстремальных похолоданий

Их частота увеличится.

Источник: Reuters

Экстремальные похолодания в Европе, США и Канаде, которые наблюдаются в течение последних зим, напрямую связаны с глобальным потеплением.

Это смогли установить ученые из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера в Германии.

Исследователи знали об этой связи и раньше, но не располагали прямыми доказательствами.

Одно из таких похолоданий наблюдалось в конце января в США. В северные и центральные штаты пришли аномальные морозы, снег выпал даже в Лас-Вегасе. В некоторых местах температура упала до минус 53 градусов по Цельсию.

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Немецкие ученые объединили возможности нейросети, которая изучает изменения озонового слоя, с разработанной ими глобальной климатической моделью и увидели прямую связь между нарушениями высотного струйного течения и резкими похолоданиями в Северном полушарии.

Высотное струйное течение — это основной воздушный поток над Северным полушарием. Сильный ветер в верхней тропосфере на высоте примерно 10 км может нестись со скоростью до 500 км в час. Он порождается разницей температур между Арктикой и тропиками.

С потерей арктического морского льда наблюдается потепление полярной стратосферы, и контраст температур ослабевает.

Высотное струйное течение все реже придерживается курса, параллельного экватору. Вместо этого оно накатывает на Северное полушарие волнообразно, вызывая резкие перепады температур. Летом ослабевающий поток приводит к продолжительным засухам. В Европе такие наблюдались в 2003, 2006, 2015 и 2018 годах.

«Наше исследование показывает, что изменения в высотном струйном течении, по крайней мере частично, связаны с потерей арктического морского льда. Если ледяной покров продолжит уменьшаться, частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, ранее наблюдавшихся в средних широтах, увеличатся», — говорит профессор Маркус Рекс.

Анна Лысенко

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