Ученые разгадали загадку экстремальных похолоданий
Их частота увеличится.
Их частота увеличится.
Экстремальные похолодания в Европе, США и Канаде, которые наблюдаются в течение последних зим, напрямую связаны с глобальным потеплением.
Это смогли установить ученые из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера в Германии.
Одно из таких похолоданий наблюдалось в конце января в США. В северные и центральные штаты пришли аномальные морозы, снег выпал даже в
Немецкие ученые объединили возможности нейросети, которая изучает изменения озонового слоя, с разработанной ими глобальной климатической моделью и увидели прямую связь между нарушениями высотного струйного течения и резкими похолоданиями в Северном полушарии.
Высотное струйное течение — это основной воздушный поток над Северным полушарием. Сильный ветер в верхней тропосфере на высоте примерно 10 км может нестись со скоростью до 500 км в час. Он порождается разницей температур между Арктикой и тропиками.
С потерей арктического морского льда наблюдается потепление полярной стратосферы, и контраст температур ослабевает.
«Наше исследование показывает, что изменения в высотном струйном течении, по крайней мере частично, связаны с потерей арктического морского льда. Если ледяной покров продолжит уменьшаться, частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, ранее наблюдавшихся в средних широтах, увеличатся», — говорит профессор Маркус Рекс.
Анна Лысенко
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