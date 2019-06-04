Художники со всего мира рисуют картины океана на стенах зданий (фото)
Творческий проект с важной целью.
Творческий проект с важной целью.
Международный фонд PangeaSeed, специализирующийся на экологических проблемах, еще в 2014 году запустил необычный проект под названием Sea Walls: Artists For Oceans («Морские стены: художники для океанов»).
В рамках проекта художники по всему миру рисуют удивительные городские муралы на морскую тематику, тем самым привлекая внимание общественности к проблемам загрязнения окружающей среды.
За годы существования этого проекта к нему присоединились более 300 художников из 15 стран, которые нарисовали более 350 муралов.
Создатели проекта говорят, что каждый мурал освещает именно ту проблему, которая острее всего стоит в том месте, где его будут рисовать. Кроме того, художники при создании фресок советуются с местными экологами и активистами.
Екатерина Гура