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14:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Художники со всего мира рисуют картины океана на стенах зданий (фото)

Творческий проект с важной целью.

Международный фонд PangeaSeed, специализирующийся на экологических проблемах, еще в 2014 году запустил необычный проект под названием Sea Walls: Artists For Oceans («Морские стены: художники для океанов»).

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В рамках проекта художники по всему миру рисуют удивительные городские муралы на морскую тематику, тем самым привлекая внимание общественности к проблемам загрязнения окружающей среды.

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За годы существования этого проекта к нему присоединились более 300 художников из 15 стран, которые нарисовали более 350 муралов.

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Создатели проекта говорят, что каждый мурал освещает именно ту проблему, которая острее всего стоит в том месте, где его будут рисовать. Кроме того, художники при создании фресок советуются с местными экологами и активистами.

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Екатерина Гура

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