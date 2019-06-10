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17:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Развенчан миф о летнем солнцестоянии

Самый ранний восход солнца происходит немного раньше, а заход — позже.

Источник: Reuters

Самый ранний восход солнца наступает вовсе не в день летнего солнцестояния.

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Распространенное заблуждение развенчали эксперты в издании EarthSky. Это же касается и самого позднего захода солнца.

Летнее солнцестояние происходит, когда наклон оси вращения Земли принимает наименьшее значение — 23,4 градуса. Оно наступает 20 или 21 июня в Северном полушарии и 21 или 22 декабря в Южном полушарии. В этот день кажется, что солнце словно застыло в зените и не движется. В России в этом году солнцестояние произойдет 21 июня в 13:07 мск.

На самом деле самый ранний восход солнца происходит в один из дней до солнцестояния, а самый поздний закат — после него. Конкретная дата зависит от широты.

Например, в Москве самый ранний восход наступит уже 14 июня — в 3:44 утра. А заходить позже всего солнце будет с 22 по 28 июня — в 21:18.

Анна Лысенко

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