Развенчан миф о летнем солнцестоянии
Самый ранний восход солнца происходит немного раньше, а заход — позже.
Самый ранний восход солнца происходит немного раньше, а заход — позже.
Самый ранний восход солнца наступает вовсе не в день летнего солнцестояния.
Распространенное заблуждение развенчали эксперты в издании EarthSky. Это же касается и самого позднего захода солнца.
Летнее солнцестояние происходит, когда наклон оси вращения Земли принимает наименьшее значение — 23,4 градуса. Оно наступает 20 или 21 июня в Северном полушарии и 21 или 22 декабря в Южном полушарии. В этот день кажется, что солнце словно застыло в зените и не движется. В России в этом году солнцестояние произойдет 21 июня в 13:07 мск.
Например, в Москве самый ранний восход наступит уже 14 июня — в 3:44 утра. А заходить позже всего солнце будет с 22 по 28 июня — в 21:18.
Анна Лысенко
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