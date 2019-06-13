Китайские «голубые слезы» признали токсичными
Они убивают все живое в воде.
Они убивают все живое в воде.
Летними ночами у островов Мацзу в северной части Тайваньского пролива наблюдают красивое и даже немного жуткое голубое сияние. Полюбоваться им приезжают многие туристы. Но океанографы предупреждают: это явление токсично, а его масштабы резко увеличились в последние годы.
Феномен, известный как «голубые слезы», вызван деятельностью ночесветок — крошечных морских организмов из группы динофлагеллятов, которые обладают способностью к биолюминесценции.
Океанограф Чанмин Ху из Университета Южной Флориды и его команда проанализировали почти 1000 спутниковых снимков за последние 19 лет и увидели, что цветение динофлагеллятов, которое обычно наблюдается у берега, распространилось и на глубоководье.
Распространение «голубых слез» — серьезная угроза для морских обитателей, говорят ученые. Когда динофлагелляты потребляют токсичные водоросли, выделяется аммиак и другие вещества, которые отравляют воду вокруг. Кроме того, динофлагелляты резко сокращают содержание кислорода в воде, и в итоге остальным организмам становится нечем дышать.
Причина резкого распространения «синих слез» пока точно не установлена, но Ху и его коллеги считают, что ключевую роль играет загрязнение
Анна Лысенко
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