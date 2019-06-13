Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк изменил правило снятия наличных в банкомате
В США назвали главного «убийцу кораблей» в мире
5 болезней, которые не получится вылечить летом
Агата Муцениеце: «Мы с Пашей таких сцен вместе еще не играли»
За какие растения на участке могут наказать
Иностранцы о русских праздникахЧто поражает жителей других стран в наших торжествах
Беспамятство и отупение: как ушел из жизни легендарный маршал
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка
Дроздова унизили и выгнали из «В мире животных»
Страдающих от запора оказалось больше, чем думали
Малышева рассказала, как природа уничтожает людей старше 50
Ольга Орлова восхитила соцсети стройной фигурой
Самые дорогие пластические операции звезд
Чем особенна беременность летом
9 опасных трендов в воспитании детей
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
29Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
14Сезон туманов во Владивостоке
11:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Китайские «голубые слезы» признали токсичными

Они убивают все живое в воде.

Летними ночами у островов Мацзу в северной части Тайваньского пролива наблюдают красивое и даже немного жуткое голубое сияние. Полюбоваться им приезжают многие туристы. Но океанографы предупреждают: это явление токсично, а его масштабы резко увеличились в последние годы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Феномен, известный как «голубые слезы», вызван деятельностью ночесветок — крошечных морских организмов из группы динофлагеллятов, которые обладают способностью к биолюминесценции.

Океанограф Чанмин Ху из Университета Южной Флориды и его команда проанализировали почти 1000 спутниковых снимков за последние 19 лет и увидели, что цветение динофлагеллятов, которое обычно наблюдается у берега, распространилось и на глубоководье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Распространение «голубых слез» — серьезная угроза для морских обитателей, говорят ученые. Когда динофлагелляты потребляют токсичные водоросли, выделяется аммиак и другие вещества, которые отравляют воду вокруг. Кроме того, динофлагелляты резко сокращают содержание кислорода в воде, и в итоге остальным организмам становится нечем дышать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причина резкого распространения «синих слез» пока точно не установлена, но Ху и его коллеги считают, что ключевую роль играет загрязнение из-за сельского хозяйства. Удобрения попадают в реку Янцзы, а затем в Восточно-Китайское море, подпитывая динофлагелляты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку Врачи не распознали у малыша смертельную болезнь.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Агата Муцениеце: «Мы с Пашей таких сцен вместе еще не играли» Супруга Павла Прилучного и его партнерша по проекту «В клетке» — о самой откровенной сцене в своей карьере, актерском будущем детей и роли мечты
Авто
Для водителей приготовили еще одну проверку на дорогах ГИБДД России намерена внести корректировки в механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Руки опускаются... 821
Фильм "Бриллиантовая рука". Что осталось за кадром. 207
Не знаю, что делать. 169
Маразм? 135
Леди
Самые дорогие пластические операции звезд Звезды скромно молчат, а «приближенные источники» тем временем выкатывают счет с цифрами, указывающими на то, сколько стоит голливудская красота и слава.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»