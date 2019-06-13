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16:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые рассказали, сколько войн начнется из-за изменения климата

Риск конфликтов возрастет на 26%.

Источник: Reuters

Изменение климата существенно увеличит риск внутригосудрственных вооруженных конфликтов по всему миру.

Об этом заявили исследователи из Стэнфордского университета в статье, опубликованной в Nature.

Известно, что за последнее столетие климат спровоцировал от 3 до 20% вооруженных конфликтов во всем мире.

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Ученые разработали модель, в которой Землю ожидает потепление на 4% (это реалистичный сценарий при условии, что страны не смогут существенно сократить выбросы углекислого газа). В этом случае влияние климата на конфликты увеличится более чем в пять раз. Вероятность их возникновения составит 26%.

Даже в случае, если потепление удастся сдержать на уровне двух градусов, вероятность начала конфликтов возрастет до 13%, говорят исследователи.

Экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, и связанные с ними стихийные бедствия нанесут ущерб экономикам стран, ударят по фермерам и животноводству, усилят неравенство между социальными группами. Эти факторы в сочетании с другими будут провоцировать рост напряжения и насилия. Последствия, вероятно, будут отличаться от известных историкам, ведь будущие условия для обществ будут беспрецедентными.

Ученые призывают разрабатывать стратегии для снижения риска конфликтов, например, страхование урожая, создание условий для длительного хранения продуктов, образовательные программы для адаптации фермеров и производителей.

Анна Лысенко

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