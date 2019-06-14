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17:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Детеныш черного ягуара стал главной звездой мексиканского зоопарка (видео)

Имя малышу пока не выбрали.

Чуть больше месяца назад в зоопарке мексиканского города Кульякан на свет появился долгожданный детеныш редкого черного ягуара. И этот котенок сразу стал главной местной знаменитостью.

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Зоопарк участвует в программе по восстановлению популяции ягуаров в Мексике. И во многом благодаря зоологам численность этих диких кошек в 2018 году увеличилась на 20%.

Родившийся детеныш уже гуляет в вольере вместе с мамой, и посетители зоопарка могут на него посмотреть. Правда, имя малышу пока не выбрали.

Екатерина Гура

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