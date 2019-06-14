Детеныш черного ягуара стал главной звездой мексиканского зоопарка (видео)
Имя малышу пока не выбрали.
Имя малышу пока не выбрали.
Чуть больше месяца назад в зоопарке мексиканского города Кульякан на свет появился долгожданный детеныш редкого черного ягуара. И этот котенок сразу стал главной местной знаменитостью.
Зоопарк участвует в программе по восстановлению популяции ягуаров в Мексике. И во многом благодаря зоологам численность этих диких кошек в 2018 году увеличилась на 20%.
Родившийся детеныш уже гуляет в вольере вместе с мамой, и посетители зоопарка могут на него посмотреть. Правда, имя малышу пока не выбрали.
Екатерина Гура