Тень вулкана образовала гигантский ровный треугольник
Жутковатое фото.
Жутковатое фото.
Фотограф Хуан Карлос Касадо заснял вулкан Тейде на острове Тенерифе в Испании.
Снимок получился довольно странным, даже немного пугающим. Спящий вулкан высотой 3718 метров отбросил гигантскую тень в форме идеально ровного треугольника, напоминающего пирамиду. При этом у самой горы вершина плоская, словно срезанная.
Оптическая иллюзия — результат зрительного восприятия уходящих вдаль линий. К примеру, когда человек смотрит на рельсы железнодорожных путей, ему кажется, что
Человек, который стоит на вершине горы во время восхода или захода солнца, почти всегда будет видеть тень, напоминающую пирамиду. Это объясняется тем, что тени очень длинные и наблюдатель не может увидеть, где они заканчиваются. Поэтому их конец выглядит как точка на горизонте.
Анна Лысенко