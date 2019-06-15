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14:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тень вулкана образовала гигантский ровный треугольник

Жутковатое фото.

Фотограф Хуан Карлос Касадо заснял вулкан Тейде на острове Тенерифе в Испании.

Снимок получился довольно странным, даже немного пугающим. Спящий вулкан высотой 3718 метров отбросил гигантскую тень в форме идеально ровного треугольника, напоминающего пирамиду. При этом у самой горы вершина плоская, словно срезанная.

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Оптическая иллюзия — результат зрительного восприятия уходящих вдаль линий. К примеру, когда человек смотрит на рельсы железнодорожных путей, ему кажется, что где-то на горизонте они сходятся в одной точке.

Человек, который стоит на вершине горы во время восхода или захода солнца, почти всегда будет видеть тень, напоминающую пирамиду. Это объясняется тем, что тени очень длинные и наблюдатель не может увидеть, где они заканчиваются. Поэтому их конец выглядит как точка на горизонте.

Анна Лысенко

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