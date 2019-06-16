Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый премьер Молдавии сделала заявление о России
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Виторган сообщил о смерти артиста Кузнецова
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
У хирурга появились сомнения в деле отравления Алибасова
Пелагея в купальнике произвела фурор
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку
5 болезней, на которые указывает постоянная жажда
Они покорили Америку. Самые богатые иммигрантки в США
Кети Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом
Дочь Даны Борисовой признала вину в конфликте с матерью
Имена, которые стали популярны благодаря фильмам
За какие растения на участке могут наказать
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
29Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
13:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Италия пережила нашествие саранчи (видео)

Местные жители сравнивают его с библейскими событиями.

На итальянском острове Сардиния наблюдается крупнейшее нашествие саранчи за последние 70 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Насекомые уничтожают посевы, наводняют дома и опустошают пастбища. Проливные дожди и последующая жара создали идеальные условия для их размножения.

Постепенно рои саранчи перемещаются на север и уже достигли Лигурии.

Во время загрузки произошла ошибка.

На саранчу в июне жалуются и жители Ростова-на-Дону. Насекомые проникают в магазины и квартиры. Сельхозпредприятия Крыма тем временем столкнулись с нашествием мароккской перелетной саранчи.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре» Фестиваль российского кино на берегу Черного моря продолжается премьерами фильмов о семейных отношениях — драмы «Верность» и комедии «Давай разведемся»
Авто
Новая «Мазда» в России: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи хэтчбека Mazda 3, а к дилерам автомобиль поступит через несколько недель
Недвижимость
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
История россиянки о жизни в Швейцарии
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
За какие растения на участке накажут?
Дети
Звезда сериала «Физрук» впервые стала мамой Актриса родила сына (фото)
Леди
Ани Лорак заподозрили в романе с 26-летним продюсером По слухам, у 40-летней певицы появился молодой бойфренд.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»