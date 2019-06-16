Италия пережила нашествие саранчи (видео)
Местные жители сравнивают его с библейскими событиями.
Местные жители сравнивают его с библейскими событиями.
На итальянском острове Сардиния наблюдается крупнейшее нашествие саранчи за последние 70 лет.
Насекомые уничтожают посевы, наводняют дома и опустошают пастбища. Проливные дожди и последующая жара создали идеальные условия для их размножения.
Постепенно рои саранчи перемещаются на север и уже достигли Лигурии.
На саранчу в июне жалуются и жители
Анна Лысенко