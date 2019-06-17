Детеныш серого кита подплыл к туристам, чтобы его погладили (видео)
Даже диким животным хочется любви и ласки.
Даже диким животным хочется любви и ласки.
Турист по имени Кристиан Миллер вместе с друзьями отправился в экспедицию «Snotbot» в лагуну
Мама наблюдала за людьми со стороны, а малыш подплыл ближе и, вынырнув, подставил людям свою голову, которую туристы с удовольствием погладили.
Судя по всему, китенку это понравилось, и еще некоторое время он следовал за лодкой, подставляя людям то голову, то брюхо.
Екатерина Гура