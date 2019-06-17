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16:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Детеныш серого кита подплыл к туристам, чтобы его погладили (видео)

Даже диким животным хочется любви и ласки.

Турист по имени Кристиан Миллер вместе с друзьями отправился в экспедицию «Snotbot» в лагуну Сан-Игнасио в Мексике. Пока компания находилась на лодке в открытом море, к ним подплыла любопытная самка серого кита со своим детенышем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мама наблюдала за людьми со стороны, а малыш подплыл ближе и, вынырнув, подставил людям свою голову, которую туристы с удовольствием погладили.

Судя по всему, китенку это понравилось, и еще некоторое время он следовал за лодкой, подставляя людям то голову, то брюхо.

Екатерина Гура

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