Swiss climbers slammed for landing plane near top of Mont Blanc https://t.co/ogOWfARDFB pic.twitter.com/iLKbvMD8S9— Holiday in Swiss (@HolidayinSwiss1) 19 июня 2019 г.
Двое туристов решили «взять» Монблан на самолете
Их перехватила полиция.
Их перехватила полиция.
Два швейцарских альпиниста вопреки запрету приземлились на небольшом самолете менее чем в 400 метрах от вершины Монблана.
После приземления они направились к пику самой высокой горы Европы. Местные власти отправили за ними стражей порядка.
По данным горноспасательной службы Шамони, полиция увидела самолет на восточной стороне Монблана. Чиновники заявили, что этот район не является официальной зоной посадки.
Два альпиниста были оснащены веревками и кошками. Они уже начали подниматься к вершине, когда их перехватили полицейские и попросили повернуть назад. Принимается решение о возбуждении дела.
Летом тысячи альпинистов посещают Монблан, стремясь достичь вершины высотой 4809 метров. Чиновники борются с увеличением числа туристов, многие из которых не имеют достаточного опыта для такого опасного восхождения.
Анна Лысенко