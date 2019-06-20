Погодные приметы на 20 июня: слушаем гром и наблюдаем за птицами
В этот день официально открывался купальный сезон.
В этот день официально открывался купальный сезон.
20 июня наши предки вспоминали святого Федота Анкирского. Считалось, что именно с этого дня можно ходить на водоемы купаться, а вот заниматься
О погоде на ближайшие дни могли рассказать разные природные явления. Так, если 20 июня была сильная гроза с громом, то непогода сулила продержаться еще несколько дней. Если гром при этом было слышно с разных сторон, то стоило ждать града.
О погоде можно судить и по поведению птиц. Например, если воробьи в этот день резвились в дорожной пыли, значит, скоро должно было похолодать. Пасмурную и сырую погоду следовало ждать, если с утра голуби прижимались друг к другу и сидели, развернувшись на восток.
А вот если за ночь пауки сплели большие паутины, то ждали солнечную и теплую погоду.
Екатерина Гура