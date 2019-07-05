Новый флешмоб: блогеры фотографируются в горах мусора
Они показывают, какое будущее нас ждет.
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Они показывают, какое будущее нас ждет.
В соцсетях становится все более популярным флешмоб под названием #nofilternofuture («нет фильтра — нет будущего»). Под этим хэштегом пользователи Instagram публикуют фото на пляжах, заваленных горами мусора.
Правда, все эти отходы — не настоящие, а добавленные на снимок с помощью фотошопа.
Такими снимками активисты хотят показать, что будет с природой в будущем, если человечество не задумается и не начнет решать эти проблемы уже сейчас.
Екатерина Гура