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13:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Новый флешмоб: блогеры фотографируются в горах мусора

Они показывают, какое будущее нас ждет.

В соцсетях становится все более популярным флешмоб под названием #nofilternofuture («нет фильтра — нет будущего»). Под этим хэштегом пользователи Instagram публикуют фото на пляжах, заваленных горами мусора.

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Правда, все эти отходы — не настоящие, а добавленные на снимок с помощью фотошопа.

Цель флешмоба — привлечь внимание к экологическим проблемам и важности сокращения количества мусора.

Такими снимками активисты хотят показать, что будет с природой в будущем, если человечество не задумается и не начнет решать эти проблемы уже сейчас.

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Екатерина Гура

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