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17:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Таиланде запустили круглосуточный стрим с парой дюгоней

Можно увидеть, как малыши едят, спят или плещутся в бассейне.

В Таиланде запустили круглосуточную веб-трансляцию из места обитания двух маленьких дюгоней.

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После того как Мариам и Джамиль осиротели, их приютили в Морском биологическом центре Пхукета. Здесь установили восемь камер, благодаря которым можно наблюдать, как животные едят, спят или плещутся в бассейне.

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«Мы показываем их онлайн, потому что не хотим, чтобы люди нарушали их покой посещениями», — сказал директор Центра Конгкиат Киттиватанавонг.

Мариам около шести месяцев, а Джамилю — три. Детеныши были найдены в южном Таиланде, где обитает около 250 дюгоней. Эти млекопитающие занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы со статусом «уязвимый вид».

Анна Лысенко

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