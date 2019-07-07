В Таиланде запустили круглосуточный стрим с парой дюгоней
Можно увидеть, как малыши едят, спят или плещутся в бассейне.
Можно увидеть, как малыши едят, спят или плещутся в бассейне.
В Таиланде запустили круглосуточную веб-трансляцию из места обитания двух маленьких дюгоней.
После того как Мариам и Джамиль осиротели, их приютили в Морском биологическом центре Пхукета. Здесь установили восемь камер, благодаря которым можно наблюдать, как животные едят, спят или плещутся в бассейне.
«Мы показываем их онлайн, потому что не хотим, чтобы люди нарушали их покой посещениями», — сказал директор Центра Конгкиат Киттиватанавонг.
Мариам около шести месяцев, а Джамилю — три. Детеныши были найдены в южном Таиланде, где обитает около 250 дюгоней. Эти млекопитающие занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы со статусом «уязвимый вид».
Анна Лысенко