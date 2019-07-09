Ученые: очень старые деревья становятся мутантами
Теперь предстоит выяснить, как это влияет на эволюцию деревьев.
Теперь предстоит выяснить, как это влияет на эволюцию деревьев.
Ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили высокий уровень мутаций в больших старых деревьях.
Они провели
Исследование показало, что одна старая ситхинская ель может иметь до ста тысяч генетических различий между последовательностями ДНК основания ствола и кончика кроны. Выводы канадских ученых опубликованы в Evolution Letters.
Это первое свидетельство столь масштабных генетических изменений, которые могут накапливаться в старых деревьях.
Каждое различие — это соматическая мутация, которая возникает во время роста растения, а не в момент зарождения. Понадобятся новые исследования, чтобы понять, как эти мутации повлияют на эволюцию дерева как вида.
«Большинство мутаций, вероятно, безвредны, но некоторые, скорее всего, будут иметь негативные последствия», — пишут ученые.
Анна Лысенко