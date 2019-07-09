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14:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: очень старые деревья становятся мутантами

Теперь предстоит выяснить, как это влияет на эволюцию деревьев.

Ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили высокий уровень мутаций в больших старых деревьях.

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Они провели ДНК-анализ 20 ситхинских елей (Pícea sitchénsis), растущих на острове Ванкувер. Это одни из самых высоких деревьев в регионе. Они вырастают до 45−60 метров и живут до 800 лет.

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Исследование показало, что одна старая ситхинская ель может иметь до ста тысяч генетических различий между последовательностями ДНК основания ствола и кончика кроны. Выводы канадских ученых опубликованы в Evolution Letters.

Это первое свидетельство столь масштабных генетических изменений, которые могут накапливаться в старых деревьях.

Каждое различие — это соматическая мутация, которая возникает во время роста растения, а не в момент зарождения. Понадобятся новые исследования, чтобы понять, как эти мутации повлияют на эволюцию дерева как вида.

«Большинство мутаций, вероятно, безвредны, но некоторые, скорее всего, будут иметь негативные последствия», — пишут ученые.

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Анна Лысенко

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