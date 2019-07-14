Фермеры в Таиланде устроили гонки на буйволах (фото, видео)
Это ежегодная традиция.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Это ежегодная традиция.
Фермеры на востоке Таиланда устроили гонки на буйволах в честь начала посевного сезона.
Во время ежегодного ритуала в провинции Чонбури буйволов запрягают в соху. За ними бегут погонщики. Длина дистанции составляет 200 метров.
Победителю забега вручают золотой кубок и 3000 батов (6,1 тыс. рублей).
Похожая традиция есть не только в Таиланде, но и в Индии, Индонезии и других странах.
Анна Лысенко