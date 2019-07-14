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17:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фермеры в Таиланде устроили гонки на буйволах (фото, видео)

Это ежегодная традиция.

Фермеры на востоке Таиланда устроили гонки на буйволах в честь начала посевного сезона.

Во время ежегодного ритуала в провинции Чонбури буйволов запрягают в соху. За ними бегут погонщики. Длина дистанции составляет 200 метров.

Победителю забега вручают золотой кубок и 3000 батов (6,1 тыс. рублей).

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Похожая традиция есть не только в Таиланде, но и в Индии, Индонезии и других странах.

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Анна Лысенко

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