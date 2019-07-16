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15:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядят удары молний с воздуха (видео)

Пассажиры самолетов нередко становятся свидетелями грозы. Удары молний с воздуха выглядят иначе, чем на земле.

В Сети поделились впечатляющим роликом, в котором собраны вспышки молний. Все они записаны из иллюминаторов пассажирских самолетов.

Во время загрузки произошла ошибка.

По статистике, на каждый коммерческий самолет приходится примерно по одному удару молнии в год. Большинство ударов происходит во время взлета и посадки.

Удары молний для современных самолетов почти не опасны. Авиалайнеры сделаны так, что заряд проходит по их поверхности, не влияя на внутреннюю часть.

Анна Лысенко

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