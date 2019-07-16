Как выглядят удары молний с воздуха (видео)
Пассажиры самолетов нередко становятся свидетелями грозы. Удары молний с воздуха выглядят иначе, чем на земле.
Пассажиры самолетов нередко становятся свидетелями грозы. Удары молний с воздуха выглядят иначе, чем на земле.
В Сети поделились впечатляющим роликом, в котором собраны вспышки молний. Все они записаны из иллюминаторов пассажирских самолетов.
По статистике, на каждый коммерческий самолет приходится примерно по одному удару молнии в год. Большинство ударов происходит во время взлета и посадки.
Удары молний для современных самолетов почти не опасны. Авиалайнеры сделаны так, что заряд проходит по их поверхности, не влияя на внутреннюю часть.
Анна Лысенко