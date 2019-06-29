This boundary is something else. #wiwx #weather #verona pic.twitter.com/tv89op34r4— Craig Coleman ?? (@CraigKane23) 28 июня 2019 г.
Грозовой воротник показали в таймлапсе (видео)
Впечатляющая картина.
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Впечатляющая картина.
Американец Крег Коулман снял впечатляющий таймлапс с передвижением грозового воротника.
Это разновидность
This boundary is something else. #wiwx #weather #verona pic.twitter.com/tv89op34r4— Craig Coleman ?? (@CraigKane23) 28 июня 2019 г.
Облака попали на камеру над городом Верона в штате Висконсин во время шторма. Позже их увидели в Милуоки и возле озера Мичиган.