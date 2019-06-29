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10:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Грозовой воротник показали в таймлапсе (видео)

Впечатляющая картина.

Американец Крег Коулман снял впечатляющий таймлапс с передвижением грозового воротника.

Это разновидность кучево-дождевых облаков, похожих на длинный вал. Они образуются на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы.

Облака попали на камеру над городом Верона в штате Висконсин во время шторма. Позже их увидели в Милуоки и возле озера Мичиган.

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