Погодные приметы на 19 июля: смотрим на облака
Месяц и облака расскажут о погоде на ближайшие дни.
Месяц и облака расскажут о погоде на ближайшие дни.
19 июля православные христиане вспоминают
Что касается погоды, то составить прогноз помогали следующие приметы.
Если в небе облака желтого цвета, а месяц имеет зеленоватый оттенок, то в ближайшие дни начнутся дожди.
Если луна 19 июля кажется очень большой и при этом спрятана в тумане — стоит ждать похолодания с осадками. А вот блестящий белый месяц — к похолоданию, но без дождей.
Екатерина Гура