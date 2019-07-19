Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
16Как создавали легендарный БАМ
13:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 июля: смотрим на облака

Месяц и облака расскажут о погоде на ближайшие дни.

Источник: @dewang

19 июля православные христиане вспоминают монаха-отшельника Сисоя Великого. В народе этот день называли Сысоев. Святого считали покровителем земледелия и молились ему о богатом урожае.

Что касается погоды, то составить прогноз помогали следующие приметы.

Если на деревьях появились желтые листья — это к ранней осени.

Если в небе облака желтого цвета, а месяц имеет зеленоватый оттенок, то в ближайшие дни начнутся дожди.

Если луна 19 июля кажется очень большой и при этом спрятана в тумане — стоит ждать похолодания с осадками. А вот блестящий белый месяц — к похолоданию, но без дождей.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
6 удивительных фактов о мужчинах Половой член — один из самых хорошо изученных органов. Но есть факты, которые продолжают удивлять.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новый полностью российский внедорожник: цена — 1 200 000 руб. В Тольятти неожиданно стартовали продажи компактного внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
5 способов развлечь ребенка в дождь Кроме мультиков, дома найдется много других интересных дел
Леди
Гага, Мадонна и другие звезды, которых не любят в России Этих мировых знаменитостей не любят в России, а мы рассказываем — за что.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»