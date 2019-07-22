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15:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Масштабные пожары охватили центральную часть Португалии (видео)

С огнем борются более тысячи пожарных.

В конце июля в центральной части Португалии вспыхнули сразу три больших лесных пожара. Так как все они возникли примерно в одно и то же время в одном районе, инцидентом сразу же заинтересовалась полиция. По подозрению в поджоге был арестован мужчина.

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На борьбу с огнем сейчас брошены более тысячи пожарных и почти 250 машин спецтехники, однако операции мешает сильный ветер. Из-за пожаров были эвакуированы жители близлежащих деревень и отдыхающие. На данный момент от огня пострадали около 30 человек.

По сообщениям спасателей, два очага уже удалось взять под контроль, а с третьим пожарные надеются справиться с ближайшие сутки.

Екатерина Гура

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