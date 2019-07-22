Масштабные пожары охватили центральную часть Португалии (видео)
С огнем борются более тысячи пожарных.
С огнем борются более тысячи пожарных.
В конце июля в центральной части Португалии вспыхнули сразу три больших лесных пожара. Так как все они возникли примерно в одно и то же время в одном районе, инцидентом сразу же заинтересовалась полиция. По подозрению в поджоге был арестован мужчина.
На борьбу с огнем сейчас брошены более тысячи пожарных и почти 250 машин спецтехники, однако операции мешает сильный ветер.
По сообщениям спасателей, два очага уже удалось взять под контроль, а с третьим пожарные надеются справиться с ближайшие сутки.
Екатерина Гура