В Индии в результате прорыва плотины смыло деревню (видео)
В регионе идут проливные дожди.
В регионе идут проливные дожди.
В индийском штате Бихар на востоке страны в считанные минуты затопило целую деревню. Здесь прорвало плотину. Разрушено не менее 50 жилых домов.
Весь штат страдает от проливных дождей, которые привели к наводнениям. По официальным данным, погибли 106 человек. Стихия затронула не менее 8 миллионов местных жителей. Тысячи людей были эвакуированы. Местным оказывают помощь, сбрасывая продовольствие с воздуха.
Департамент водных ресурсов страны заявил, что с понедельника ожидаются сильные дожди в соседнем Непале. Это ухудшит ситуацию в Бихаре.
Анна Лысенко