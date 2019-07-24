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16:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Индии в результате прорыва плотины смыло деревню (видео)

В регионе идут проливные дожди.

В индийском штате Бихар на востоке страны в считанные минуты затопило целую деревню. Здесь прорвало плотину. Разрушено не менее 50 жилых домов.

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Весь штат страдает от проливных дождей, которые привели к наводнениям. По официальным данным, погибли 106 человек. Стихия затронула не менее 8 миллионов местных жителей. Тысячи людей были эвакуированы. Местным оказывают помощь, сбрасывая продовольствие с воздуха.

Департамент водных ресурсов страны заявил, что с понедельника ожидаются сильные дожди в соседнем Непале. Это ухудшит ситуацию в Бихаре.

Анна Лысенко

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