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13:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Потепление на Земле побило все рекорды за 2 тысячи лет

Ученые опровергли гипотезу о глобальных климатических колебаниях доиндустриального периода.

Источник: AP 2019
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Еще никогда за 2 тысячи лет температуры на планете не были такими высокими, а скорость потепления — такой быстрой, как в последние десятилетия.

Это подтвердила международная группа ученых во главе с Центром исследований изменения климата им. Эшгера в Университете Берна.

Существует представление о глобальных колебаниях климата на планете. Например, широко известно о так называемом малом ледниковом периоде на Земле в течение XIV—XIX веков с очень холодными зимами и относительно прохладным летом. Ему предшествовал малый климатический оптимум в X—XIII веках — период сравнительно тёплой и ровной погоды, мягких зим и отсутствия сильных засух.

Считалось, что такие колебания охватывали всю планету, а современное глобальное потепление может быть вызвано не только антропогенным влиянием, но и «естественным» колебанием.

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, команда опровергла гипотезу о климатических фазах. Нет никаких доказательств того, что в течение последних 2 тысяч лет были общие для всего земного шара теплые и холодные периоды, говорят ученые. Пиковые периоды тепла и холода в доиндустриальную эпоху наблюдались в разное время в разных местах.

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Команда использовала все доступные данные о климате за последние 2 тысячи лет, собранные в базе данных международного исследовательского консорциума PAGES. Это данные о кольцах деревьев, ледяных кернах, озерных отложениях и кораллах.

Они рассчитали вероятность очень теплых или холодных десятилетий и столетий по всей планете и не получили согласованной картины.

«Минимальные и максимальные температуры были разными в разных регионах», — говорит один из авторов исследования Рафаэль Нейком.

По его словам, климатические процессы Европы и Северной Америки ошибочно принимались за глобальные. Вызванное антропогенным влиянием нынешнее потепление — это единственное глобальное изменение климата за последние 2 тысячи лет.

Анна Лысенко

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