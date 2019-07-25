Потепление на Земле побило все рекорды за 2 тысячи лет
Ученые опровергли гипотезу о глобальных климатических колебаниях доиндустриального периода.
Ученые опровергли гипотезу о глобальных климатических колебаниях доиндустриального периода.
Еще никогда за 2 тысячи лет температуры на планете не были такими высокими, а скорость потепления — такой быстрой, как в последние десятилетия.
Это подтвердила международная группа ученых во главе с Центром исследований изменения климата им. Эшгера в Университете Берна.
Существует представление о глобальных колебаниях климата на планете. Например, широко известно о так называемом малом ледниковом периоде на Земле в течение
В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, команда опровергла гипотезу о климатических фазах. Нет никаких доказательств того, что в течение последних 2 тысяч лет были общие для всего земного шара теплые и холодные периоды, говорят ученые. Пиковые периоды тепла и холода в доиндустриальную эпоху наблюдались в разное время в разных местах.
Команда использовала все доступные данные о климате за последние 2 тысячи лет, собранные в базе данных международного исследовательского консорциума PAGES. Это данные о кольцах деревьев, ледяных кернах, озерных отложениях и кораллах.
Они рассчитали вероятность очень теплых или холодных десятилетий и столетий по всей планете и не получили согласованной картины.
«Минимальные и максимальные температуры были разными в разных регионах», — говорит один из авторов исследования Рафаэль Нейком.
По его словам, климатические процессы Европы и Северной Америки ошибочно принимались за глобальные. Вызванное антропогенным влиянием нынешнее потепление — это единственное глобальное изменение климата за последние 2 тысячи лет.
Анна Лысенко