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12:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Крупнейшее в Центральной Европе озеро показали из космоса

У него яркий изумрудно-зеленый цвет.

Источник: ESA

Красивейшее озеро Балатон на западе Венгрии показали из космоса.

Снимок получен европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-2.

Яркий изумрудно-зеленый цвет озера на этом изображении, скорее всего, обусловлен небольшой глубиной и химическим составом. Здесь много карбонатов и ​​сульфатов. Кроме того, в Балатоне растет около 2000 видов водорослей. Средняя глубина озера — всего около 3 метров.

В озере водится 25 видов рыб. Здесь живёт множество лебедей и гнездится большое количество перелётных птиц — аистов, цапель, диких гусей, уток и других. Рядом находится заповедник, где разводят буйволов.

Побережье Балатона — важный курортный район Венгрии с выходами минеральных и термальных источников.

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Анна Лысенко

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