Крупнейшее в Центральной Европе озеро показали из космоса
У него яркий
У него яркий
Красивейшее озеро Балатон на западе Венгрии показали из космоса.
Снимок получен европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-2.
В озере водится 25 видов рыб. Здесь живёт множество лебедей и гнездится большое количество перелётных птиц — аистов, цапель, диких гусей, уток и других. Рядом находится заповедник, где разводят буйволов.
Побережье Балатона — важный курортный район Венгрии с выходами минеральных и термальных источников.
Анна Лысенко