Пожары в Сибири показали из космоса
Сильные ливни не смогли уменьшить пожароопасность в регионе.
Сильные ливни не смогли уменьшить пожароопасность в регионе.
Прямо сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией, пишет Greenpeace России.
Эти пожары видны из космоса. Организация поделилась
Ранее спутниковые снимки пожаров обнародовал «Роскосмос». На фото видны пожары в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области, Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Забайкальском крае.
Российские ученые заявили, что сильные ливни в Сибири не смогли уменьшить пожароопасность в регионе.
Знаменитости записывают обращения к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами.
Анна Лысенко