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13:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пожары в Сибири показали из космоса

Сильные ливни не смогли уменьшить пожароопасность в регионе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 73% 765 мм рт. ст. 2 м/с

Прямо сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией, пишет Greenpeace России.

Эти пожары видны из космоса. Организация поделилась гиф-анимацией, которая охватывает период с 18 по 26 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее спутниковые снимки пожаров обнародовал «Роскосмос». На фото видны пожары в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области, Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Забайкальском крае.

Источник: Роскосмос

Российские ученые заявили, что сильные ливни в Сибири не смогли уменьшить пожароопасность в регионе.

Знаменитости записывают обращения к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами.

Источник: Роскосмос

Анна Лысенко

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