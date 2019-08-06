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16:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Облака или цунами: фотограф сняла удивительную оптическую иллюзию

Завораживающее зрелище.

37-летнему фотографу дикой природы Эм Гатланд удалось снять невероятные кадры именно тогда, когда она меньше всего этого ожидала. Вместе с друзьями Эм решила подняться на один из откосов Дракенсберга (Драконовых гор) в Южной Африке, чтобы понаблюдать за рассветом и сделать несколько интересных снимков.

По словам фотографа, она снимала природу и своих друзей, позирующих на горе, но истинную ценность этих кадров она поняла лишь спустя несколько дней, когда стала разбирать фото.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что Эм в момент съемки находилась в эпицентре цунами — по крайней мере, такой можно сделать вывод, глядя на ее фото. Прямо за скалой на снимке видна гигантская волна, которая на самом деле является необычным облаком.

Гатланд призналась, что во время съемки ни она, ни ее друзья не заметили природную оптическую иллюзию.

Екатерина Гура

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